Трамваи задерживаются на улице Вавилова из-за застрявшего на путях авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Трамваи № Т1, 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова в Москве из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Инцидент произошел в районе остановки "Улица Ляпунова". В связи со случившимся трамвайные маршруты были временно изменены.

В департаменте призвали пассажиров следить за объявлениями водителей и соблюдать внимательность.

Ранее стало известно, что трамвай № 5 оказался одним из самых востребованных у москвичей. После восстановления трамвайного движения по Трифоновской улице этот маршрут вновь связал Белорусский вокзал и станцию метро "Рижская". Число поездок выросло более чем в 8 раз.