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07 октября, 17:56

Политика

Мерц пожаловался на нападки со стороны СМИ

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал СМИ за негативное освещение его деятельности и работы правительства. Об этом он заявил на конференции, организованной газетой Handelsblatt и журналом WirtschaftsWoche.

В ходе мероприятия политика спросили, что бы он написал, будучи колумнистом этих изданий.

"Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера", – ответил Мерц, добавив, что призвал бы журналистов писать о позитивном.

Согласно опросу от исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD, рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до рекордно низкого уровня в 10%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуклюжими попытки Мерца заработать политические очки внутри Германии. При этом представитель Кремля добавил, что Москва не станет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином.

Сам Мерц позже на пресс-конференции в Берлине уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной отставке из-за низкой популярности. Он также не раскрыл планы на перевыборы в 2029 году.

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