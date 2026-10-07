Подмосковные врачи помогли женщине родить девятого ребенка

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Солнечногорской больницы помогли женщине родить девятого ребенка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Роды прошли естественным путем. Женщина стала мамой дочки. Вес новорожденной составил 3 540 граммов, рост – 52 сантиметра. Пациентка и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Теперь в семье воспитываются три дочери и шесть сыновей. Примечательно, что все дети этой семьи родились в одном и том же медучреждении.

"Рождение девятого ребенка – это огромное счастье и настоящий подвиг материнства. Эта семья является примером любви, заботы и ответственности для всего округа. Мы гордимся тем, что все дети появились на свет именно в нашей больнице, и всегда готовы оказать необходимую медицинскую помощь", – сказала главврач больницы Лариса Борисова.

Ранее медики Московского областного центра охраны материнства и детства помогли женщине в третий раз родить двойню. Ситуация осложнилась тазовым предлежанием плодов, что потребовало экстренного кесарева сечения. В результате операции на свет появились мальчик и девочка. При этом в их семье уже воспитываются 13 детей.