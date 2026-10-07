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07 октября, 17:29

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Ilta-Sanomat: Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет

В Финляндии могут повысить пенсионный возраст до 70 лет

Фото: 123RF.com/fotonen

Министерство финансов Финляндии предложило повысить пенсионный возраст до 70 лет, а также отменить пособие по уходу за ребенком на дому. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Программное обращение "Доверься будущему" подписал канцлер-секретарь министерства Юха Маянен. По словам чиновника, все необходимые реформы осуществимы, для этого есть все предпосылки, но действовать нужно уже сейчас.

Маянен отметил, что расходы и доходы бюджета необходимо сбалансировать на 8–11 миллиардов евро к концу следующего срока работы правительства, причем с опережением. Нижнюю границу пенсионного возраста предлагают поднимать на полгода для каждого поколения, пока она не достигнет 70 лет, а затем привязать к ожидаемой продолжительности жизни. Это позволит привлечь на рынок труда от 50 до 120 тысяч человек.

Отмену пособия по уходу за ребенком дома объясняют соображениями равенства: такие периоды негативно сказываются на карьере женщин.

Директор по стратегии и исследованиям министерства финансов Олли Кярккяйнен не исключил мер, которые затронут нынешних пенсионеров, например заморозки индексации или изменений в налогообложении. По его словам, нужно подумать, какой способ распределить эту нагрузку справедлив.

По его словам, мир перешел в состояние, когда государство должно поддерживать определенные отрасли. К таким отраслям Кярккяйнен отнес квантовые технологии и арктические проекты, включая строительство ледоколов.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что в мире растет доля пожилых людей, в то время как численность трудоспособного населения сокращается. По его словам, это демографическая катастрофа. Рост населения, сопровождающийся стремительным старением общества, создает беспрецедентную нагрузку на социально-экономические системы государства.

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