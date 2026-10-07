Zoom и Pinterest оштрафовали суммарно на 75,9 млн рублей

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Таганский суд Москвы оштрафовал американские компании Zoom и Pinterest суммарно на 75,9 миллиона рублей за повторное неисполнение требований российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Zoom Communications назначили штраф в размере 65 936 494 рублей. Компанию признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Pinterest Inc. оштрафовали на 10 миллионов рублей за аналогичное нарушение.

Речь идет о повторном неисполнении иностранными компаниями, работающими в российском сегменте интернета, обязанностей по созданию электронной формы для обращений, личного кабинета на сайте Роскомнадзора либо филиала, представительства или уполномоченного юридического лица в России.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Twitch Interactive, Inc. два штрафа на общую сумму 14 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Статья предусматривает ответственность за неудаление материалов с призывами к экстремистской деятельности, детской порнографией, а также сведениями о способах изготовления и использования наркотиков.