Столичный суд оштрафовал Twitch на 14 млн рублей

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Таганский суд Москвы назначил компании Twitch Interactive, Inc. два штрафа на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Поводом для наказания стало неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Эта норма устанавливает ответственность за неудаление материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, порнографические изображения детей, а также сведения о способах изготовления и использования наркотиков.

Ранее эта же судебная инстанция по аналогичной статье оштрафовала Google на 3,8 миллиона рублей. Кроме того, за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине штраф на ту же сумму назначили мессенджеру Telegram.

До этого суд обязал компанию Pinterest Inc. выплатить штраф в 3,5 миллиона рублей за невыполнение требований по мониторингу соцсети и ограничению доступа к запрещенной информации.