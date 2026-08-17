Грузовик столкнулся с 8 автомобилями в Адыгее

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Адыгея"

ДТП с участием грузовика и 8 легковых автомобилей произошло в Адыгее. О происшествии сообщила пресс-служба МВД по республике.

Авария случилась вечером 16 августа в районе аула Хатукай. На перекрестке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После этого водитель большегруза потерял управление и столкнулся с еще 7 автомобилями, которые стояли на обочине.

В результате ДТП 18-летний водитель одной из легковушек скончался на месте. Кроме того, пострадала 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из автомобилей. Оба являются жителями Краснодарского края.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Дагестане 5-летняя девочка погибла в результате столкновения 2 легковых автомобилей. Авария произошла на автодороге Дылым – Миатли в Казбековском районе. Предварительно, 33-летний местный житель за рулем машины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управлял другой 33-летний мужчина.

Между тем в Пермском крае 7 человек, в том числе 2 детей, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса. Инцидент произошел в городе Березники, на улице Новосодовой. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.