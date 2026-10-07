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07 октября, 10:46

Политика

Захарова назвала иноагентов кикиморами и оборотнями на балу Воланда

Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иноагентов, извращающих информацию о России, кикиморами и оборотнями на балу, устроенном Воландом – повелителем сил Тьмы из романа "Мастер и Маргарита". Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам дипломата, представители "отъехавшего иноагентского сообщества" извращают каждое слово, произнесенное в России.

"Это же кикиморы и лешие! Они похожи на оборотней! Даже то, в каком обличии они все представлены, это какой-то костюмированный бал Воланда", – подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что внутреннее состояние таких людей отражается на их внешнем виде.

"Это фантастика, как они каждый день строят гримасы, обхихикивают и обхахатывают!" – добавила она.

Захарова подчеркнула, что они превращают настоящие трагедии в фарс и не видят реальности и фактов. По ее мнению, они живут в сюрреалистическом мире.

Ранее российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними. Она также отметила, что именно после этого высказывания в РФ ее признали оправдывающей терроризм и назначили условный срок.

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