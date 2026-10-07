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07 октября, 10:26

Общество

Солнечная и теплая погода ожидается 8 октября в Москве

Фото: foto.mos.ru

Солнечная и теплая погода ожидается в столице в четверг, 8 октября. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, днем воздух прогреется до 14–16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 4–6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 4–9 метров в секунду.

В пятницу, 9 октября, с приближением теплого атмосферного фронта, небо затянет облаками с незначительными прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а в западных районах Подмосковья он может усилиться до умеренного.

Температура воздуха 9-го числа составит 17–19 градусов, ночью при плотных облаках – 7–9 градусов. Ветер сохранит южное направление, порывы достигнут 15 метров в секунду.

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, по прогнозу синоптика, будет преобладать облачная погода с кратковременными прояснениями 10-го числа. Ожидается небольшой дождь. Днем температура опустится до 9–14 градусов.

Атмосферное давление 9 октября составит 742 миллиметра ртутного столба, а к 11-му числу подрастет до 747 миллиметров.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2026 года оказался в Москве солнечнее климатической нормы на 24 часа. По данным обсерватории МГУ, за первый осенний месяц продолжительность солнечного сияния в городе составила 186 часов при норме в 162 часа.

При этом сентябрь не стал рекордным по количеству солнца – в 2024 году этот показатель достигал 263 часов. В октябре климатическая норма солнечного сияния в столице значительно ниже сентябрьской и составляет 78 часов.

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 7 октября

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