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06 октября, 11:21

Общество

Температура воздуха на территории РФ впервые за осень опустилась ниже минус 20 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Впервые в текущем осенне-зимнем периоде температура воздуха опустилась до минус 21,7 градуса в поселке Депутатском в Якутии и до минус 10,2 градуса в Архангельской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам Леуса, на европейской территории страны впервые за сезон столбики термометров преодолели отметку минус 10 градусов. Это произошло на северо-востоке региона: в Архангельской области минимум составил минус 10,2 градуса, а в Республике Коми на пяти метеостанциях температура оказалась ниже этой градации. Самым холодным местом в последнем регионе стала деревня Усть-Щугер, где зафиксировано минус 10,6 градуса.

В Якутии морозы оказались еще сильнее. В поселке Депутатском, расположенном за полярным кругом на склонах Селенняхского хребта примерно в 940 километрах к северо-востоку от Якутска, температура опустилась до минус 21,7 градуса. Как отметил синоптик, это первое в стране преодоление отметки в минус 20 градусов в текущем холодном периоде.

Леус подчеркнул, что на территории Республики Саха морозы продолжат крепнуть.

В свою очередь, москвичей в первой половине октября ожидает золотая осень без сырости. Температура воздуха будет на 2–3 градуса выше среднемесячной нормы. При этом осадков снова выпадет меньше примерно на 30%.

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