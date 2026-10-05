Потепление до 18 градусов придет в Москву к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К концу рабочей недели температура воздуха в Москве поднимется до 18 градусов. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом начало недели будет прохладным и дождливым. В понедельник и вторник, 5 и 6 октября, днем ожидается от 8 до 13 градусов, ночью – около 6–11 градусов. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 6–11 метров в секунду.

Меняться погодные условия начнут с середины недели. В среду и четверг, 7-го и 8-го числа, осадков не ожидается, воздух прогреется до 13–16 градусов, при этом будет солнечно.

В пятницу, 9 октября, южный ветер принесет дальнейшее повышение температуры – до 16–18 градусов. При этом небо будет облачным, вновь пройдут дожди.

Атмосферное давление в течение недели будет меняться. Минимального значения – 740 миллиметров ртутного столба – оно достигнет в пятницу.

В целом в первой половине октября москвичей ожидает золотая осень без сырости. Температура воздуха будет на 2–3 градуса выше среднемесячной нормы. При этом осадков снова выпадет меньше примерно на 30%.