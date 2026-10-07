07 октября, 10:35Туризм
Испания сократила число мест на запись в визовый центр в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Количество слотов для записи в визовый центр Испании в Москве резко сократилось, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В организации уточнили, что ни консульство Испании, ни визовый центр пока официально не объясняли ни масштаб сокращения, ни его причины. При этом выдача виз не остановлена: испанский шенген по-прежнему оформляют через визовые центры BLS International, а документы принимают по предварительной записи.
Туристам рекомендуют следить за появлением слотов и бронировать их, как только они освободятся. По данным туроператоров, после подачи документов испанская виза обычно готовится 4–5 недель, поэтому успеть до Нового года вполне реально. В ассоциации также предупредили: не стоит пытаться получить шенген через визовый центр другой страны, если нет записи в испанский.
Сколько продлится дефицит свободных мест, неизвестно. Туроператоры рассчитывают, что количество слотов все же увеличат, поскольку спрос на визы в Испанию остается высоким.
Ранее визовый сбор за шенгенскую визу в Испанию для граждан РФ увеличился до 8 840 рублей. Дополнительно заявители оплачивают сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля. Кроме того, эксперты допускают сокращение объема выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году.