Испания сократила число мест на запись в визовый центр в Москве

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Количество слотов для записи в визовый центр Испании в Москве резко сократилось, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что ни консульство Испании, ни визовый центр пока официально не объясняли ни масштаб сокращения, ни его причины. При этом выдача виз не остановлена: испанский шенген по-прежнему оформляют через визовые центры BLS International, а документы принимают по предварительной записи.

Туристам рекомендуют следить за появлением слотов и бронировать их, как только они освободятся. По данным туроператоров, после подачи документов испанская виза обычно готовится 4–5 недель, поэтому успеть до Нового года вполне реально. В ассоциации также предупредили: не стоит пытаться получить шенген через визовый центр другой страны, если нет записи в испанский.

Сколько продлится дефицит свободных мест, неизвестно. Туроператоры рассчитывают, что количество слотов все же увеличат, поскольку спрос на визы в Испанию остается высоким.

Ранее визовый сбор за шенгенскую визу в Испанию для граждан РФ увеличился до 8 840 рублей. Дополнительно заявители оплачивают сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля. Кроме того, эксперты допускают сокращение объема выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году.

