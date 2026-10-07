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07 октября, 10:24

Происшествия

В Москве установили детей, забивших камнями кота и несколько птиц

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Москве выявили троих 8-летних детей, которые забили камнями кота и нескольких птиц. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее в телеграм-каналах стали распространяться сообщения о том, что жители Шелепихи пожаловались на группу детей, которые регулярно издеваются над животными. По словам очевидцев, несовершеннолетние забили кота камнями и бросали в собак палки. Также возле домов нашли несколько мертвых ворон и голубей.

По словам Ярославской, родителей детей поставили на учет и привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

До этого сотрудница одного из сетевых магазинов в городе Светлограде в Ставропольском крае жестоко убила бездомных котят. Женщина призналась, что убила их, свернув им шеи и сломав позвоночники. Сотрудницу отстранили от работы.

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