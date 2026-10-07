Средний чек октябрьского тура по России снизился почти на 20%

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Средний чек пакетного тура по России в октябре 2026 года снизился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 70,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Динамика цен в октябре стала разнонаправленной – снижение затронуло половину из десяти направлений.

Отдых в Абхазии подешевел на 11,7% – до 72,6 тысячи рублей, во Вьетнаме – на 11,5%, до 161,2 тысячи рублей. Таиланд показал снижение на 7% (до 186,2 тысячи рублей), Тунис – на 6,5% (до 142,4 тысячи рублей).

В топ-10 популярных направлений для отдыха российских туристов в середине осени также вошли Турция, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Ранее сообщалось, что Пятигорск стал самым бюджетным популярным направлением на ноябрьские праздники. В Пятигорске средняя стоимость ночи составляет 4 тысячи рублей. Далее в списке идут Калининград и Владимир – по 4,5 тысячи рублей, а также Санкт-Петербург – 4,5 тысячи.