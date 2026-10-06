Пятигорск стал самым бюджетным популярным направлением на ноябрьские праздники

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Пятигорск оказался самым доступным по средней стоимости забронированной ночи среди популярных российских направлений на ноябрьские праздники. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Исследование охватывало период с 31 октября по 8 ноября. В него включили не только официальные выходные, но и несколько дополнительных дней вокруг 4 ноября, поскольку часть жителей России может продлить отдых за счет отпуска или отгулов.

В среднем ночь в забронированных объектах размещения в стране на этот период обходится в 5,5 тысячи рублей. В зарубежных направлениях показатель составляет 9,2 тысячи рублей.

В Пятигорске средняя стоимость ночи составляет 4 тысячи рублей. Далее в списке идут Калининград и Владимир – по 4,5 тысячи рублей, Санкт-Петербург – 4,5 тысячи, а также Иркутск – 4,7 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений наиболее доступным оказался Узбекистан, где средняя стоимость забронированной ночи составляет 5,4 тысячи рублей. В Армении этот показатель достигает 5,8 тысячи рублей, в Азербайджане – 6,2 тысячи, а в Белоруссии и Турции – по 6,6 тысячи рублей.

Ранее Белоруссия и Армения возглавили рейтинг зарубежных стран для бюджетных поездок в октябре 2026 года по версии OneTwoTrip. Самым доступным городом оказался Гомель: средняя стоимость перелета туда составляла 9,77 тысячи рублей, а ночи в гостинице – 8,96 тысячи рублей. В десятку также вошли Абхазия, Грузия, Турция и Казахстан.