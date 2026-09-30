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30 сентября, 14:02

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АТОР: россияне стали чаще ездить в ближние регионы

Россияне стали чаще ездить в ближние регионы – АТОР

Фото: depositphotos/deb-37​

Россияне стали чаще ездить в ближние регионы. В список лидеров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона, передает РИА Новости.

Как отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья летом являлось так называемым домашним бронированием, когда люди выезжали неподалеку.

Попадание Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лидеры совершенно понятно и объяснимо, уточнила Ломидзе. Это связано с тем, что мегаполисы с большим населением всегда являлись "донорами туристов" для других регионов. Развитая транспортная инфраструктура и доход в городах также помогли попасть им в лидеры.

Ранее сообщалось, что две трети бронирований (63%) от туристов из Москвы на сентябрь – октябрь 2026 года пришлись на поездки по России. Среди направлений в бархатный сезон жители столицы чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

В топ-10 также вошли Владивосток, Зеленоградск, Кисловодск, Ярославль и Сириус. При этом доля зарубежных поездок выросла за год на 7 процентных пунктов – с 30 до 37%.

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