Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:12

Шоу-бизнес

Бизнесмен Пашу поддержал Zivert после критики концерта певицы в Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Продюсер Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов. – Прим. ред.) высказался в поддержку певицы Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.), которую раскритиковали в Сети из-за ее "лунной походки" на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на закрытой презентации саундтрека к сериалу "Тайный город", передает его слова портал "Звездач" в мессенджере MAX.

Поводом для обсуждений стало исполнение певицей на концерте песни Thriller в память об исполнителе Майкле Джексоне. Для номера были подготовлены костюмы и спецэффекты, а зрители разделились во мнениях: одни раскритиковали хореографию и саму идею трибьюта, другие поддержали певицу.

Бизнесмен отметил, что люди стали слишком злыми. Он призвал не привязываться к отдельным деталям выступления. По его словам, если весь концерт, по мнению людей, был бездарный, тогда он посоветовал написать об этом.

Однако, как указал продюсер, выделение каких-то отдельных моментов – это лишь способ "выпендриться" и собрать дополнительное внимание.

Продюсер также заметил, что все больше российских артистов собирают концерты на 50 тысяч зрителей, чего не было пять лет назад. Он подтвердил, что для таких шоу артисты идут на серьезные финансовые затраты.

Сама Zivert резко ответила пользователям, которые раскритиковали ее выступление с номером под песню Джексона. Она назвала глупыми людей, которые думают, что певица претендует на оригинал.

Артистка рассказывала, что Джексон остается ее кумиром с детства, а его творчество и биографию она изучала на протяжении многих лет. По словам певицы, она мечтала исполнить этот номер всю жизнь и только в 35 лет решилась осуществить задумку.

Читайте также


шоу-бизнес

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика