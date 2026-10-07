Бизнесмен Пашу поддержал Zivert после критики концерта певицы в Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Продюсер Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов. – Прим. ред.) высказался в поддержку певицы Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.), которую раскритиковали в Сети из-за ее "лунной походки" на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на закрытой презентации саундтрека к сериалу "Тайный город", передает его слова портал "Звездач" в мессенджере MAX.

Поводом для обсуждений стало исполнение певицей на концерте песни Thriller в память об исполнителе Майкле Джексоне. Для номера были подготовлены костюмы и спецэффекты, а зрители разделились во мнениях: одни раскритиковали хореографию и саму идею трибьюта, другие поддержали певицу.

Бизнесмен отметил, что люди стали слишком злыми. Он призвал не привязываться к отдельным деталям выступления. По его словам, если весь концерт, по мнению людей, был бездарный, тогда он посоветовал написать об этом.

Однако, как указал продюсер, выделение каких-то отдельных моментов – это лишь способ "выпендриться" и собрать дополнительное внимание.

Продюсер также заметил, что все больше российских артистов собирают концерты на 50 тысяч зрителей, чего не было пять лет назад. Он подтвердил, что для таких шоу артисты идут на серьезные финансовые затраты.

Сама Zivert резко ответила пользователям, которые раскритиковали ее выступление с номером под песню Джексона. Она назвала глупыми людей, которые думают, что певица претендует на оригинал.

Артистка рассказывала, что Джексон остается ее кумиром с детства, а его творчество и биографию она изучала на протяжении многих лет. По словам певицы, она мечтала исполнить этот номер всю жизнь и только в 35 лет решилась осуществить задумку.

