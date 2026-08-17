ВС РФ поразили патрульный катер типа "Тарантул" в порту Одесса

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом в порту Одесса. Судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен ночью 17 августа при помощи ударных беспилотников.

Кроме того, в порту Измаил удалось ликвидировать причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности по объектам военной промышленности Украины. Под него попали предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области и металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области.

После этого комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил о частичной приостановке работы. В результате оказались повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства.

