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17 августа, 09:26

Политика

ВС РФ поразили патрульный катер типа "Тарантул" в порту Одесса

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом в порту Одесса. Судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен ночью 17 августа при помощи ударных беспилотников.

Кроме того, в порту Измаил удалось ликвидировать причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности по объектам военной промышленности Украины. Под него попали предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области и металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области.

После этого комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил о частичной приостановке работы. В результате оказались повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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