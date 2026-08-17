17 августа, 08:15Происшествия
Пепловый шлейф от Ключевского вулкана на Камчатке растянулся на 420 км
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Пепловый шлейф от извергающегося Ключевского вулкана на Камчатке растянулся на 420 километров в юго-восточном направлении. Об этом сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Вулканологи предупредили, что текущая активность может представлять риск для низколетящих воздушных судов. Столб пепла достигает в высоту 6 километров.
Извержение продолжается с 15 августа. Во время него из кратера выбрасываются фонтаны лавы и продолжаются обрушения пирокластических пород с бортов Апахончичского желоба. Код авиационной опасности держится на оранжевом уровне.
Ранее извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, затронувшему более 29 тысяч человек. В 3 департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – был объявлен красный уровень опасности.
Кроме того, власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения.
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