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17 августа, 08:15

Происшествия

Пепловый шлейф от Ключевского вулкана на Камчатке растянулся на 420 км

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Пепловый шлейф от извергающегося Ключевского вулкана на Камчатке растянулся на 420 километров в юго-восточном направлении. Об этом сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулканологи предупредили, что текущая активность может представлять риск для низколетящих воздушных судов. Столб пепла достигает в высоту 6 километров.

Извержение продолжается с 15 августа. Во время него из кратера выбрасываются фонтаны лавы и продолжаются обрушения пирокластических пород с бортов Апахончичского желоба. Код авиационной опасности держится на оранжевом уровне.

Ранее извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, затронувшему более 29 тысяч человек. В 3 департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – был объявлен красный уровень опасности.

Кроме того, власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения.

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