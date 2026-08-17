17 августа, 07:18Политика
МИД Таиланда заявил, что РФ может помочь стране в вопросах энергетической безопасности
Фото: ТАСС/Александр Семенов
Россия может помочь Таиланду в вопросах энергетической безопасности. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу.
В частности, он подчеркнул заинтересованность Бангкока в проекте "Сахалин-2", уточнив, что речь идет приблизительно о 10 днях доставки в Таиланд.
По словам Пхуангкеткеу, ряд вопросов стороны уже успели обсудить. Он добавил, что России и Таиланду предстоят дальнейшие переговоры на эту тему.
Ранее китайская госкорпорация Sinopec увеличила объем закупок нефти из России для компенсации снижения поставок с Ближнего Востока. По информации журналистов, она приобрела около 30–40 партий нефти марки "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ESPO), что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки.