Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом свидетельствуют данные европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации ученых, эпицентр подземных толчков находился в 175 километрах к востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 15 августа у берегов Индонезии произошло еще одно землетрясение. Сперва магнитуда подземных толчков составляла 6,9, но спустя время показатель повысили до 7,7. Очаг находился на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения оказались повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В АТОР предположили, что последствия ЧП могут повлиять на туристическую логистику.

Из-за стихийного бедствия погибло более 50 человек. Кроме того, около 5 тысяч были эвакуированы в округе Нагакео в провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенной недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживает примерно 188 тысяч человек.