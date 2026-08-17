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Общество

Марина Куклачева стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2026"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Победительницей конкурса "Миссис Россия – 2026" стала обладательница титула "Миссис Москва – 2025" Марина Куклачева, невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Об этом сообщает РИА Новости.

Объединенный финал конкурсов "Миссис Москва" и "Миссис Россия" прошел 16 августа в зале "Москонцерт". Имя победительницы объявила со сцены президент конкурса и фонда "Планета женщин" Алла Маркина.

Звания первой вице-миссис конкурса "Миссис Россия – 2026" удостоена Анна Шефер из Пскова, второй – Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка, четвертой – Антонина Спиридонова из города Великие Луки.

В свою очередь, победительницей конкурса "Миссис Москва – 2026" стала Валентина Вылегжанина. Вице-миссис Москвы стала Наталья Никифорова, первой вице-миссис – Елена Калитина. Гран-при миссис Москвы получила Ирина Диа, а в номинации "Миссис Москва классик" победила Юлия Куклина.

Ранее жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты "Миссис Земля – 2026". Женщина является предпринимателем и матерью четверых детей. По ее словам, победа в конкурсе стала для нее не только личным достижением, но и возможностью поддержать других женщин.

"Миссис Земля 2026" из Подмосковья призналась, что выйти на сцену ее уговорила семья

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