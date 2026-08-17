Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:54

Происшествия

Средства ПВО сбили более 100 тысяч украинских дронов с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 101 868 беспилотников самолетного типа ВСУ с 1 января по 16 августа этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Наиболее интенсивным месяцем стал июль, когда средства ПВО сбили 21,5 тысячи аппаратов. В июне этот показатель составил 17,7 тысячи дронов, в мае – 14,1 тысячи, в марте – 11,2 тысячи. В апреле было уничтожено 9,3 тысячи БПЛА, в феврале – 5,9 тысячи, а в январе – 5,3 тысячи.

За первые 16 дней августа российские военные ликвидировали 16,4 тысячи беспилотников. Таким образом, на июль и первую половину августа пришлось почти 38 тысяч сбитых аппаратов – это около 37% от общего числа уничтоженных дронов с начала года.

Рекордное количество целей за сутки поражено 16 августа – 1 478 БПЛА самолетного типа. В пятерку самых результативных дней также вошли , 2 августа (1 158), 6 августа (1 155), 13 (1 150) и 15 августа (1 328 дронов).

Ранее обломки дрона упали у жилого дома в Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел в районе улицы Черняховского. В результате были повреждены машины и остекление в доме, пострадавших нет.

Между тем в ДНР 1 человек погиб и еще 10 мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атак украинских беспилотников в воскресенье, 16 августа. В частности, в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения, его дочь 2021 года рождения получила травмы.

Читайте также


происшествия

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика