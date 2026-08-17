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03:19

Культура

Джонни Депп ведет переговоры о съемках в шестой части "Пиратов Карибского моря"

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Американский актер Джонни Депп ведет переговоры о съемках в шестой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщил изданию Deadline продюсер Джерри Брукхаймер.

"Мы ведем переговоры с Джонни, работаем над сценарием и, надеемся, сможем довести этот проект до конца", – рассказал Брукхаймер.

Вместе с тем, как уточнили источники издания, в следующей части фильма герой Деппа – капитан Джек Воробей – станет, вероятно, второстепенным персонажем. Основной сюжет будет развиваться вокруг героини актрисы Марго Робби.

Ранее Брукхаймер рассказал, что во франшизе "Пиратов Карибского моря" появятся два новых фильма. Первым проектом станет ребут, которым он занимается совместно со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории "Мертвецы не рассказывают сказки".

Другим проектом руководит студия Марго Робби. Его сценарий пишет Кристина Ходсон, которая работала над фильмом "Хищные птицы", подчеркнул Брукхаймер.

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