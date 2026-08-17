Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 05:18

Политика

Бойцы группировок "Север" и "Восток" уничтожили за сутки более 600 дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировок войск "Север" и "Восток" за минувшие сутки уничтожили 619 беспилотников самолетного типа и тяжелых дронов, а также 79 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальников пресс-центров группировок Василия Межевых и Дмитрия Миськова.

"Вскрыты и уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, 481 БПЛА самолетного типа, 88 тяжелых боевых дронов типа R-18, 5 квадроциклов и 8 наземных робототехнических комплексов противника", – сказал Межевых.

Он также добавил, что в результате действий группировки войск "Север" ВСУ потеряли 4 миномета.

В свою очередь, Миськов сообщил, что восточная группировка уничтожила за сутки 50 беспилотников самолетного типа, 7 станций спутниковой связи Starlink и 43 пункта управления БПЛА. Кроме того, противник лишился пункта боепитания и склада материальных средств.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты в нескольких населенных пунктах.

Российские военные также освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в Донецкой Народной Республике. При этом в зоне действий последних противник за сутки потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Минобороны сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика