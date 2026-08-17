Бойцы группировок "Север" и "Восток" уничтожили за сутки более 600 дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировок войск "Север" и "Восток" за минувшие сутки уничтожили 619 беспилотников самолетного типа и тяжелых дронов, а также 79 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальников пресс-центров группировок Василия Межевых и Дмитрия Миськова.

"Вскрыты и уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, 481 БПЛА самолетного типа, 88 тяжелых боевых дронов типа R-18, 5 квадроциклов и 8 наземных робототехнических комплексов противника", – сказал Межевых.

Он также добавил, что в результате действий группировки войск "Север" ВСУ потеряли 4 миномета.

В свою очередь, Миськов сообщил, что восточная группировка уничтожила за сутки 50 беспилотников самолетного типа, 7 станций спутниковой связи Starlink и 43 пункта управления БПЛА. Кроме того, противник лишился пункта боепитания и склада материальных средств.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты в нескольких населенных пунктах.

Российские военные также освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в Донецкой Народной Республике. При этом в зоне действий последних противник за сутки потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.