Ярослав Бякин и Светлана Симакова выиграли полумарафон "Моя столица"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Победителями IX полумарафона "Моя столица" на дистанции 21,1 километра стали Ярослав Бякин и Светлана Симакова, сообщила пресс-служба марафона в телеграм-канале.

Бякин показал время 01:04:28, Симакова – 01:13:51. Вторыми прибежали Дмитрий Крыслов (01:04:35) и Александра Бородинова (01:14:41). Третьими финишировали Алексей Попов (01:05:52) и Елена Седова (01:15:10).

Из-за проведения соревнований в Москве действуют временные ограничения на движение транспорта. В частности, они введены на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных и Бережковской набережной в сторону Бородинского моста.

Кроме того, перекрыты участки улиц Косыгина и Лужники, проспектов Мичуринского и Вернадского.