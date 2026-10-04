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04 октября, 15:27

Экономика

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в ноябре

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Семь ведущих стран ОПЕК+, включая Россию, решили не менять действующие квоты на добычу нефти в ноябре 2026 года. Об этом сообщила организация.

Квота России составит 9,949 миллиона баррелей в сутки, Саудовской Аравии – 10,478 миллиона, Ирака – 4,431 миллиона, Кувейта – 2,676 миллиона, Казахстана – 1,628 миллиона, Алжира – 1,007 миллиона, Омана – 841 тысяча баррелей в сутки. Показатели идентичны сентябрьским и октябрьским.

Участники соглашения продолжат проводить ежемесячные встречи для анализа рынка. Следующая назначена на 1 ноября.

В свою очередь, мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам онлайн-встречи не рекомендовал вносить изменения в действующую политику по добыче нефти. На заседании участники рассмотрели данные о добыче альянса за июль и август 2026 года. В целом выполнение условий сделки ОПЕК+ было признано удовлетворительным. Следующее заседание мониторингового комитета назначено на 29 ноября.

Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил обеспокоенность в связи с атаками на объекты энергетической инфраструктуры. В комитете уточнили, что защита международных морских маршрутов нужна для бесперебойных поставок энергоресурсов.

Восстановление поврежденных энергообъектов до полной мощности требует значительных затрат и времени, что влияет на доступность энергоснабжения, добавили там.

Ранее шведский аналитик Ларс Берн заявил, что найденные на сибирском севере новые запасы нефти обеспечат России значительное превосходство на мировой политической арене. По его словам, сырье планируется отправлять по арктическим водным путям, что сделает этот транспортный коридор недоступным для западных государств.

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