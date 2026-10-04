Роспотребнадзор сообщил о стабильной санэпидобстановке в Иркутской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутск и Шелехов остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что специальный комплекс противоэпидемических мероприятий провели из-за случая заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. У нее диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Согласно результатам расширенных исследований, в материале пациентки не найдены микроорганизмы, связанные с ее работой.

Сотрудники Роспотребнадзора также выявили максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей. Установлено медицинское наблюдение с ежедневными лабораторными исследованиями.

"По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что сотрудница противочумного института скончалась от легочной чумы. Она жила и работала в Иркутске, а незадолго до болезни вернулась из командировки.

Один из источников журналистов рассказал, что с женщиной контактировали 197 человек. Из них 189 госпитализировали для наблюдения и проведения профилактических процедур.