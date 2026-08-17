Движение авто временно перекрывали на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в ночь на 17 августа. Об этом сообщили в канале, освещающем ситуацию на автоподходах к мосту, в мессенджере MAX.

Уведомление об ограничении движения поступило в 03:59 по московскому времени. Находившихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя несколько минут движение транспорта по мосту было возобновлено.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство и Минобороны прорабатывают дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Он добавил, что будут разработаны шаги по поддержке организаций в области туризма.

Между тем в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. По словам главы республики Сергея Аксенова, меры необходимы для обеспечения безопасности.