Прием детей в лагеря приостановлен в Крыму

Фото: РИА Новости/Юрий Лашов

В Крыму с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в MAX.

Соответствующий указ появился на официальном портале правительства республики. Введенные меры относятся и к приему в другие средства размещения для участия в мероприятиях туристической и иной направленности.

Аксенов отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал с пониманием отнестись к данному решению.

Ранее в Крыму приостановили продажу бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будут реализовывать только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

До этого в республике до особого распоряжения ограничили движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники по ночам – с 20:00 до 06:00 по московскому времени. Контроль за соблюдением мер осуществляет МВД РФ по Крыму.

