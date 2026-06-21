Электроснабжение начали восстанавливать в Севастополе после перегрузки сетей

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В Севастополе начали восстанавливать подачу электроэнергии после устранения перегрузки электросетей за пределами города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАХ.

По его словам, специалисты подключают объекты генерации и постепенно возвращают мощность потребителям. По состоянию на 11:30 по московскому времени электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Погибли 4 человека, еще 28 пострадали. Также дроны атаковали паром "Панагия", в результате чего один человек погиб, еще один ранен.

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены, водителей фур попросили пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Восстановлены последствия и на территории края. Зафиксировано возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, его тушат. В двух муниципалитетах обломки БПЛА упали у частных домов. В станице Фастовецкой повреждены остекление и стена летней кухни, в станице Успенской нарушена конструкция кровли, пострадавших нет.

14 пострадавших доставлены в больницы Крыма, среди них двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, для них проведут телемедицинские консультации со специалистами РДКБ. Еще шести пострадавшим помощь оказана амбулаторно.