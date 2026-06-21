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21 июня, 11:00 (обновлено 21.06.2026 11:47)

Происшествия

Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях

Фото: depositphotos/chungking

Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений в электрических сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

Свет пропал у жителей на северо-западе (Раздольненский и Черноморский районы, а также Евпатория и Саки), юге (Ялта, Алушта) и в центре Крыма (Красногвардейский и Симферопольский районы). В настоящее время специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы.

На этом фоне большая часть насосных станций в трех районах Крыма оказалась тоже обесточена. Подача воды будет восстановлена после устранения аварии на электросетях, уточняет госпредприятие "Вода Крыма" в мессенджере MAX.

Украинские военные нанесли удар дронами по Керченскому полуострову в ночь на 21 июня. В результате 4 человека погибли, еще 28 пострадали. Также был атакован паром "Панагия", из-за чего один гражданин погиб и еще один получил ранения.

Кроме того, на фоне украинской атаки было зафиксировано возгорание на территории нефтяного терминала в поселке Чушка. Пожарные уже тушат его. Помимо этого, еще в двух муниципалитетах края обломки дрона рухнули возле частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. При этом никто не пострадал.

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