Почти 6,4 тыс москвичей получили жилье по реновации в Головинском районе за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 5 лет действия программы реновации в Головинском районе договоры на квартиры в новостройках заключили около 6,4 тысячи человек – это пятая часть всех жителей, которых планируется переселить. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что в 2021 году город направил предложения нового жилья в новостройках на Авангардной и Флотской улицах жителям 4 старых пятиэтажек на Онежской и Смольной улицах. Они стали первыми новоселами Головинского района в рамках программы реновации. В настоящее время переселением там затронуто 26 домов, в том числе жильцы 18 зданий полностью завершили оформление документов и переехали в современные жилые комплексы, рассказал Ефимов.

Больше всего жилых комплексов передано под заселение на улицах Лавочкина и Онежской. Первые этажи в новых зданиях предназначены для открытия коммерческих объектов и городских организаций.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в минувшем году в Головинском районе свыше 1,9 тысячи граждан подписали соглашения на получение квартир, что стало рекордным результатом со старта программы расселения.

В первом полугодии 2026 года очередь осмотреть новое жилье на Онежской улице подошла к жителям еще трех домов, подлежащих сносу. За первые месяцы текущего года процедуру оформления документов для переселения успешно прошли более 700 человек.

Расселенные дома в Головинском районе демонтируют, а на их месте строят новые ЖК. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, уже возведено и передано под заселение 18 домов, еще три строятся.

Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что программа реновации в Москве за 9 лет стала драйвером развития строительной отрасли и экономики России. За это время сроки возведения зданий удалось значительно сократить. Если раньше строительство дома занимало около 2–2,5 года, то теперь благодаря применению префабов и крупномодульного строительства специалисты создают объекты гораздо быстрее.