Владельцев собак приглашают на мероприятия проекта "Питомцы в Москве" 8 и 9 августа

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Бесплатные мероприятия для владельцев собак пройдут в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, на площадках проекта "Питомцы в Москве" в разных округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кинологи проведут для гостей открытые уроки по дисциплинарной дрессировке. В частности, 8 августа занятия состоятся в Западном Дегунине на Пяловской улице и в Войковском районе на улице Космонавта Волкова. А 9 августа уроки пройдут в Тропарево-Никулине на Никулинской улице, в Можайском районе на Беловежской улице, в Южном Тушине в Кленовом сквере на Лодочной улице и в районе Северное Тушино на Туристской улице.

В Нижегородском районе на Новохохловской улице 8 августа с 11:00 до 12:00 также можно будет увидеть показательные выступления кинологических служб. Питомник служебного собаководства "Красная звезда" представит выступления служб силовых структур, собак-помощников и кинологических школ.

Кроме того, вечером в этот же день в Левобережном районе в парке Дружбы на Флотской улице эксперт Герман Чевпеленок расскажет о вопросах правильного питания кошек и собак. На следующий день, 9 августа, в районе Проспект Вернадского в парке 50-летия Октября на улице Удальцова Дарья Семенова прочитает лекцию на тему "Укус гадюки". В этот же день в парке "Северное Тушино" на улице Свободы Чевпеленок проведет лекцию "Вопросы правильного питания, здоровья и благополучия кошек и собак".

На площадках проекта также будет работать бесплатный мобильный груминг: 8 августа всех желающих ждут в Гольянове на Алтайской улице и в районе Косино-Ухтомском на улице Рудневке, а 9 августа мастера будут работать в Гагаринском районе на Ломоносовском проспекте и в Котловке на Нахимовском проспекте.

Кроме того, профессиональные фотографы проведут бесплатные фотосессии для собак. 8 августа посетителей ждут в районе Люблино на улице Марьинский Парк в пешеходной зоне 14-го микрорайона и в районе Марьино в Батайском проезде. 9 августа – в Воронове и в Бекасове.

Ранее сообщалось, что в музее-усадьбе "Люблино" 8 августа состоится благотворительный фестиваль "Беги за другом". Организатор – фонд помощи бездомным животным "Ника". Для участников подготовлены четыре дистанции, будет отдельный формат для бега с собаками. Кроме того, можно присоединиться онлайн или выбрать символический формат "Бегу на диване".