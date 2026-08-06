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06 августа, 11:35

Экономика

ФАС назвала наружную рекламу "Фонбет ТВ" ненадлежащей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала наружную рекламу "Фонбет ТВ" ненадлежащей. Отмечается, что компания нарушила требования законодательства РФ. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве пояснили, что в мае – июне 2026 года в Москве демонстрировалась наружная реклама букмекерских услуг с образом футбольного тренера. При этом распространение подобной рекламы и использование в ней образов людей противоречит действующим законам.

В итоге ФАС выдала компании предписание прекратить такие действия. Будет рассмотрен вопрос о привлечении рекламодателя и рекламораспространителей к административной ответственности.

Ранее ФАС обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях АО "Русский Стандарт Страхование", АО "Зетта Страхование" и АО "Банк Русский Стандарт".

В службе посчитали, что между тремя компаниями была достигнута договоренность, чтобы ограничить возможность иных страховщиков осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка. В результате возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

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