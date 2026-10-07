ЕК выделила Киеву 1,24 млрд евро на производство БПЛА и ракет

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Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине 1,24 миллиарда евро для производства БПЛА, систем перехвата дронов, боеприпасов к ним и ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Финансирование выделено в рамках оборонной составляющей кредита Ukraine Support Loan, общий объем которого составляет 90 миллиардов евро. Выпуском продукции займутся украинские предприятия.

В 2026 году Евросоюз планирует выделить на военную поддержку Украины 28,3 миллиарда евро. Очередные выплаты по оборонной части кредита поступят в ближайшие недели, говорится в сообщении. Всего Ukraine Support Loan предусматривает около 60 миллиардов евро на оборонные нужды Киева и еще 30 миллиардов на бюджетную поддержку.

С начала 2026 года страны "Большой семерки" (G7) уже предоставили Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов. Первые средства в размере миллиарда долларов поступили Киеву от США еще в конце 2024 года.

