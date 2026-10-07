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07 октября, 12:52

Общество

В Узбекистане запустят первый аналог МФЦ для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Власти РФ готовят к запуску первый проект по обслуживанию соотечественников в формате многофункционального центра за рубежом. Площадка появится в Узбекистане, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме "Цифровые решения", передает ТАСС.

"В Ташкенте на базе "Русского дома" у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например к оформлению СНИЛС или электронной подписи", – рассказал Григоренко.

Еще одна точка обслуживания россиян в таком формате откроется в Казахстане в ближайшие месяцы. В дальнейшем услуги в этих центрах смогут получать и иностранные граждане.

Ранее в МИД России опровергли распространявшиеся сведения о том, что граждане больше не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, которые регулируют порядок выдачи данного документа, коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и обращаются за услугой через само ведомство.

При этом для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Проживающие на территории РФ граждане по-прежнему могут обращаться по вопросу оформления загранпаспорта в территориальные подразделения МВД РФ, через "Госуслуги" или через МФЦ.

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