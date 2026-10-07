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07 октября, 13:08

Происшествия

В Грузии задержали местного жителя, пытавшегося продать уран иностранцу

Фото: depositphotos/merrydolla

В Грузии задержали местного жителя, который собирался продать иностранцу уран-238 за 700 тысяч долларов. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

По данным ведомства, мужчина незаконно хранил радиоактивное вещество и планировал передать его покупателю за крупную сумму. Его задержали сотрудники департаментов контрразведки и специальных операций ведомства.

Уголовное дело расследуют по статье 230 УК Грузии. Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве перед судом предстали 32-летний мужчина и 36-летняя женщина, которых обвиняют в покушении на сбыт и сбыте психотропных веществ, а также в незаконном хранении прекурсоров. По версии прокуратуры, в 2025 году они организовали кустарную лабораторию в квартире на улице Липецкой, где изготовили более 1,2 килограмма вещества с амфетамином для дальнейшей продажи.

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