Захарова назвала уроком фейк о пилотах из России и Украины на рейсе Flydubai

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Распространившийся в Сети фейк, что конфликт на борту Flydubai рейса Дубай – Тель-Авив произошел между пилотами из России и Украины, стал примером того, как нельзя поддаваться первым информационным вбросам. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, информация о якобы национальности участников конфликта мгновенно распространилась в медиапространстве. При этом обсуждалось множество версий произошедшего, тогда как следовало дождаться официальных данных и надеяться на благополучное разрешение ситуации.

Самолет Flydubai 30 сентября выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Позднее авиакомпания подтвердила, что во время полета между пилотами произошла драка. Затем СМИ сообщили, что один из них ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Позже оба пилота были доставлены в ОАЭ под охраной.

Израиль квалифицировал произошедшее как попытку теракта, а ОАЭ также рассматривают теракт в числе возможных версий.