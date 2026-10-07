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07 октября, 13:38

Общество

Большинство российских школьников 8–11-х классов положительно оценили "Разговоры о важном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Большинство российских школьников 8–11-х классов, знакомых с занятиями "Разговоры о важном", положительно относятся к их проведению. Данное мнение высказали 84% опрошенных, сообщила эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева.

Результаты исследования она представила на круглом столе экспертного института социальных исследований "Гражданское просвещение России: традиции, ценности, будущее" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Примечательно, что о деятельности "Движения первых" что-либо знают или слышали 79% участников опроса. Среди них 79% скорее положительно оценивают работу организации, а среди всех информированных о движении этот показатель достигает 83%.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций.

Авторами проекта выступили депутаты от фракции "Новые люди". По их мнению, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

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