Посвященные безопасности детей статьи добавили на столичный портал потребителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Статьи, посвященные безопасности детей, появились на столичном портале потребителя. Их можно найти в разделе "Родителям", передал сайт мэра и правительства Москвы.

Одна из статей посвящена квестам. Прочитав ее, граждане могут узнать, какую информацию об этом виде досуга нужно предварительно получить, чтобы быть уверенными в безопасности ребенка. Второй материал поможет в доступной форме объяснить детям, на что нужно обращать внимание при общении в интернете, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ).

Квесты – один из самых популярных видов проведения праздников для детей. Чтобы мероприятие прошло безопасно, эксперты дали несколько советов.

В частности, родителям нужно собрать информацию об организаторе и месте проведения игры и изучать отзывы других клиентов. По возможности следует приехать заранее и осмотреть помещение, поговорить с организаторами о возрастных ограничениях и узнать, есть ли камеры в помещениях.

Если организатор не ответил на вопросы, не предоставил документы и информацию о квесте, то лучше отказаться от участия в игре.

Вторая статья на столичном портале поставщиков затрагивает тему безопасного поведения в интернете. Родителям необходимо рассказать ребенку об онлайн-угрозах. Среди них – фишинговые ссылки, которые внешне похожи на официальные ресурсы. Они создаются для распространения недостоверной информации и сбора личных данных.

Также стоит предупредить ребенка о недобросовестных собеседниках в Сети. Например, если в диалоге несовершеннолетнего просят отправить деньги или конфиденциальную информацию, то лучше прекратить общение и рассказать обо всем взрослым.

Между тем риски, которые приводят к неожиданным расходам, возникают и в онлайн-играх. Чаще всего ребята случайно совершают внутриигровые покупки, оплачивают доступ к дополнительному контенту, а также становятся жертвами мошеннических схем.

Ранее эксперты ДИТ для защиты от кибербуллинга рекомендовали родителям интересоваться жизнью детей, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в интернете.

Несовершеннолетние уязвимы и не всегда могут самостоятельно справиться с нападками незнакомцев, а их психологические травмы после травли не менее опасны, чем в реальной жизни, подчеркнула руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.