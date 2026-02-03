Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 16:26

Общество

Посвященные безопасности детей статьи добавили на столичный портал потребителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Статьи, посвященные безопасности детей, появились на столичном портале потребителя. Их можно найти в разделе "Родителям", передал сайт мэра и правительства Москвы.

Одна из статей посвящена квестам. Прочитав ее, граждане могут узнать, какую информацию об этом виде досуга нужно предварительно получить, чтобы быть уверенными в безопасности ребенка. Второй материал поможет в доступной форме объяснить детям, на что нужно обращать внимание при общении в интернете, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ).

Квесты – один из самых популярных видов проведения праздников для детей. Чтобы мероприятие прошло безопасно, эксперты дали несколько советов.

В частности, родителям нужно собрать информацию об организаторе и месте проведения игры и изучать отзывы других клиентов. По возможности следует приехать заранее и осмотреть помещение, поговорить с организаторами о возрастных ограничениях и узнать, есть ли камеры в помещениях.

Если организатор не ответил на вопросы, не предоставил документы и информацию о квесте, то лучше отказаться от участия в игре.

Вторая статья на столичном портале поставщиков затрагивает тему безопасного поведения в интернете. Родителям необходимо рассказать ребенку об онлайн-угрозах. Среди них – фишинговые ссылки, которые внешне похожи на официальные ресурсы. Они создаются для распространения недостоверной информации и сбора личных данных.

Также стоит предупредить ребенка о недобросовестных собеседниках в Сети. Например, если в диалоге несовершеннолетнего просят отправить деньги или конфиденциальную информацию, то лучше прекратить общение и рассказать обо всем взрослым.

Между тем риски, которые приводят к неожиданным расходам, возникают и в онлайн-играх. Чаще всего ребята случайно совершают внутриигровые покупки, оплачивают доступ к дополнительному контенту, а также становятся жертвами мошеннических схем.

Ранее эксперты ДИТ для защиты от кибербуллинга рекомендовали родителям интересоваться жизнью детей, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в интернете.

Несовершеннолетние уязвимы и не всегда могут самостоятельно справиться с нападками незнакомцев, а их психологические травмы после травли не менее опасны, чем в реальной жизни, подчеркнула руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

В России может появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины

Читайте также


обществотехнологиигород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика