Обвинение предъявлено первому замглавы Сергиева Посада и 4 сотрудникам администрации

Фото: sergiev-reg.ru

Пятерым должностным лицам администрации Сергиево-Посадского городского округа, включая первого замглавы округа, а также трем предпринимателям предъявлено обвинение в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Московской области.

Фигурантов задержали 3 февраля. Следователи выяснили, что первый заместитель главы округа похитил деньги, которые выделялись ему на командировки, а также средства, выделенные сотрудникам администрации в виде завышенных премий. Кроме того, чиновник получил взятку в размере 855 тысяч рублей от предпринимателя за общее покровительство.

Имя должностного лица не упоминается, но на сайте администрации Сергиева Посада говорится, что первым заместителем главы является Сергей Тостановский.

В это же время другие должностные лица в период с 2023 по 2025 годы похищали средства, выделенные в рамках контрактов по борьбе с борщевиком Сосновского. Они же получали взятки от предпринимателя, который осуществлял эти работы. Общая сумма взяток составила порядка 4 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о получении и даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. В отношении всех фигурантов судом избраны меры пресечения.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали бывшего вице-мэра Илью Штокмана. По версии следствия, он, занимая должность замглавы администрации города, получил в качестве взятки 55 миллионов рублей. За это он должен был помогать руководству строительной компании в заключении контрактов, а также обеспечивать покровительство и лояльный контроль за исполнением работ.

