Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 17:23

Происшествия

Первого замглавы округа Сергиева Посада и чиновников задержали по делу о хищении бюджета

Фото: depositphotos/Grigorenko

Первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа, муниципальный депутат, а также представители коммерческих структур проходят фигурантами в рамках уголовных дел о мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным силовиков, пресечена противоправная деятельность первого замглавы округа, начальника управления сельского хозяйства администрации и двоих его подчиненных, директора муниципального бюджетного учреждения, являющегося депутатом, а также бизнесменов. Они подозреваются в организации схем по хищению бюджетных средств.

В УФСБ уточнили, что ряд сотрудников администрации получал денежное вознаграждение за содействие коммерческим структурам при победе в конкурсах на муниципальные контракты и за последующее покровительство. Правоохранительные органы задокументировали факты заключения фиктивных договоров, по которым обязательства фактически не выполнялись.

При этом чиновники обеспечивали подписание актов приемки якобы выполненных работ, после чего бюджетные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы. Кроме того, выявлены эпизоды хищений через начисление завышенных премий сотрудникам и оформление фиктивных командировочных расходов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 159 ("Мошенничество"), 290 ("Получение взятки"), 291 ("Дача взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. Все подозреваемые задержаны, следственные действия продолжаются.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Кроме того, в Санкт-Петербурге силовики и военные следователи задержали главу 178-го военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Он обвиняется в получении особо крупной взятки от представителя коммерческой организации.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика