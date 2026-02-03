Первого замглавы округа Сергиева Посада и чиновников задержали по делу о хищении бюджета

Фото: depositphotos/Grigorenko

Первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа, муниципальный депутат, а также представители коммерческих структур проходят фигурантами в рамках уголовных дел о мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным силовиков, пресечена противоправная деятельность первого замглавы округа, начальника управления сельского хозяйства администрации и двоих его подчиненных, директора муниципального бюджетного учреждения, являющегося депутатом, а также бизнесменов. Они подозреваются в организации схем по хищению бюджетных средств.

В УФСБ уточнили, что ряд сотрудников администрации получал денежное вознаграждение за содействие коммерческим структурам при победе в конкурсах на муниципальные контракты и за последующее покровительство. Правоохранительные органы задокументировали факты заключения фиктивных договоров, по которым обязательства фактически не выполнялись.

При этом чиновники обеспечивали подписание актов приемки якобы выполненных работ, после чего бюджетные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы. Кроме того, выявлены эпизоды хищений через начисление завышенных премий сотрудникам и оформление фиктивных командировочных расходов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 159 ("Мошенничество"), 290 ("Получение взятки"), 291 ("Дача взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. Все подозреваемые задержаны, следственные действия продолжаются.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Кроме того, в Санкт-Петербурге силовики и военные следователи задержали главу 178-го военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Он обвиняется в получении особо крупной взятки от представителя коммерческой организации.