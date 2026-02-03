Фигурант дела об убийстве ребенка в Петербурге признал свою вину

Фото: телеграм-канал SHOT

Обвиняемый в убийстве 9-летнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин признал вину в суде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следователь, обосновывая свое ходатайство о заключении под стражу обвиняемого, указал, что мужчина обладал сведениями о его розыске, намеренно скрывался от следствия, а затем отмыл свой автомобиль, уничтожив следы преступления. Кроме того, он уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в его доме.

Мальчик ушел из дома в Красносельском районе Петербурга 30 января. Его искали три дня, а затем правоохранители задержали 38-летнего Жилкина.

Сначала он отказался давать показания, но затем признался в содеянном. Тело погибшего мальчика 3 февраля нашли в водоеме на территории Ломоносовского района.

По версии следствия, фигурант в день исчезновения ребенка посадил его в свою машину на парковке у Таллинского шоссе, а затем поехал в деревню Яльгелево в Ленинградской области, к месту своего проживания.

Как писали СМИ, обвиняемый рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь, но из-за отказа мальчика испугался и решил устранить его. Тогда мужчина ударил мальчика по голове, из-за чего он и скончался.

После этого Жилкин скрыл труп ребенка в Симоновском ручье Ломоносовского района, а затем и сам скрылся в Псковской области.