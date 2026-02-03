RT: признавшийся в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге предлагал ему интимную связь

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, признался, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Последний отказался и заявил, что расскажет об этом, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Предварительно, предложение мальчику подозреваемый сделал в день убийства. После слов ребенка мужчина испугался и решил устранить его, указало СМИ. Вероятно, преступление произошло в машине.

По словам источника, сожительница злоумышленника ничего не знала о случившемся, а сам он пытался уехать из России.

Ребенок ушел из дома 30 января и не вернулся. Выяснилось, что он сел в автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, был 38-летний уроженец Луганской Народной Республики (ЛНР).

Вскоре подозреваемого в похищении мальчика задержали. Сначала он отказался давать показания, однако позже признался в убийстве ребенка.

В местах пребывания подозреваемого провели обыски. На электронных устройствах мужчины была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних, указали журналисты.

Спустя несколько дней тело ребенка нашли около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Как уточнял источник, оно было вмерзшим в лед.