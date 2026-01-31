Форма поиска по сайту

31 января, 22:17

Происшествия

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину, соответствующее видео опубликовала пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство". В понедельник, 2 февраля, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело девушки с признаками удушения было найдено 31 января в квартире дома, расположенного на Совхозной улице. На месте происшествия были задействованы следователи и криминалисты.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве. По данным СК России, 19-летний мужчина задушил свою бывшую девушку во время ссоры, возникшей из-за расставания. На следующий день он обратился в полицию и рассказал о случившемся.

