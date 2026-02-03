Форма поиска по сайту

Путин поручил расширить гуманитарную помощь РФ в дружественные страны

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поручил расширить масштабы программы гуманитарных миссий и помощи дружественным странам в рамках международной волонтерской программы "Миссия Добро". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Решение было сформулировано по итогам встречи главы государства с участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. Программа, которую реализуют экосистема "Добро.рф" и Россотрудничество, направлена на оказание поддержки населению и организациям по всему миру с привлечением российских специалистов и волонтеров.

Правительству РФ совместно с ассоциацией "Добро.рф" поручено проработать вопрос расширения этой деятельности. Отчет о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 1 июля 2026 года.

Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава экосистемы "Добро.рф" и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Ранее Путин поручил наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. Также президент отдал указание создать в РФ межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники. Ее возглавят первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.

