В "Электронном доме" появилась функция передачи показаний счетчиков воды по фото

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная платформа "Электронный дом" внедрила новую функцию – теперь передать показания счетчиков воды можно с помощью фотографии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь пользователям больше не нужно вручную вводить цифры: достаточно сфотографировать прибор учета через мобильное приложение платформы, после чего система автоматически распознает и заполнит данные.

Обработка изображений происходит на платформе видеоаналитики, работающей на базе государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных". Эта технология призвана снизить риск ошибок при вводе, сэкономить время пользователей и упростить их взаимодействие с жилищно-коммунальными сервисами.

Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении "Электронный дом". Чтобы ей воспользоваться, необходимо:



на главной странице перейти в раздел "Показания";

выбрать "Счетчики воды" и соответствующий адрес;

нажать на значок фотоаппарата рядом с полем для ввода показаний;

выбрать опцию "Сделать фото", чтобы сфотографировать счетчик прямо в приложении, или "Загрузить из галереи", если снимок был сделан заранее;

перед отправкой важно убедиться, что цифры на изображении четкие и хорошо читаются. Если все в порядке, следует нажать кнопку "Отправить".

При успешном распознавании данные появятся в соответствующем поле. В случае необходимости их можно отредактировать вручную.

Воспользоваться функцией могут жители домов, подключенных к Единому информационно-расчетному центру (ЕИРЦ) Москвы. Также пользователю необходимо заранее добавить в личном кабинете код плательщика. Это можно сделать в разделе "Мой дом", выбрав карточку нужного адреса.

За передачу показаний пользователям начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на товары и услуги партнеров или направить на благотворительность.

Платформа "Электронный дом" начала работу в ноябре 2020 года и позволяет москвичам управлять своим домом онлайн. Через сайт или приложение пользователи могут получать важные уведомления, например об отключении воды или ремонте лифтов, сообщать в управляющую компанию о неполадках, оплачивать коммунальные услуги, общаться с соседями в чате и проводить общие собрания собственников в электронной форме.

Ранее сообщалось, что более 47 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии. Помимо этого, сервис позволяет просматривать историю показаний.