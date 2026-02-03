Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 13:50

Общество

В "Электронном доме" появилась функция передачи показаний счетчиков воды по фото

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная платформа "Электронный дом" внедрила новую функцию – теперь передать показания счетчиков воды можно с помощью фотографии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь пользователям больше не нужно вручную вводить цифры: достаточно сфотографировать прибор учета через мобильное приложение платформы, после чего система автоматически распознает и заполнит данные.

Обработка изображений происходит на платформе видеоаналитики, работающей на базе государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных". Эта технология призвана снизить риск ошибок при вводе, сэкономить время пользователей и упростить их взаимодействие с жилищно-коммунальными сервисами.

Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении "Электронный дом". Чтобы ей воспользоваться, необходимо:

  • на главной странице перейти в раздел "Показания";
  • выбрать "Счетчики воды" и соответствующий адрес;
  • нажать на значок фотоаппарата рядом с полем для ввода показаний;
  • выбрать опцию "Сделать фото", чтобы сфотографировать счетчик прямо в приложении, или "Загрузить из галереи", если снимок был сделан заранее;
  • перед отправкой важно убедиться, что цифры на изображении четкие и хорошо читаются. Если все в порядке, следует нажать кнопку "Отправить".

При успешном распознавании данные появятся в соответствующем поле. В случае необходимости их можно отредактировать вручную.

Воспользоваться функцией могут жители домов, подключенных к Единому информационно-расчетному центру (ЕИРЦ) Москвы. Также пользователю необходимо заранее добавить в личном кабинете код плательщика. Это можно сделать в разделе "Мой дом", выбрав карточку нужного адреса.

За передачу показаний пользователям начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на товары и услуги партнеров или направить на благотворительность.

Платформа "Электронный дом" начала работу в ноябре 2020 года и позволяет москвичам управлять своим домом онлайн. Через сайт или приложение пользователи могут получать важные уведомления, например об отключении воды или ремонте лифтов, сообщать в управляющую компанию о неполадках, оплачивать коммунальные услуги, общаться с соседями в чате и проводить общие собрания собственников в электронной форме.

Ранее сообщалось, что более 47 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии. Помимо этого, сервис позволяет просматривать историю показаний.

Читайте также


обществотехнологиигород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика