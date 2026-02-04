Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 17:41

Наука

Дрейфующий лед зафиксировали у Бакальской косы в Черном море

Фото: телеграм-канал "Заповедный Крым"

Дрейфующий лед был найден у Бакальской косы на северо-западе Крыма в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым", опубликовав соответствующее фото.

"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление", – отмечается в публикации.

В учреждении подчеркнули, что протяженность ледяного поля превышает 7 километров. Такой лед называют черноморскими "айсбергами". Он формируется в море.

"Каркинитский залив – мелководный и глубоко вдающийся в сушу – является своеобразным природным "холодильником". При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений", – пояснили в пресс-службе.

При этом лед в заливе появляется не каждую зиму, а настолько крупные образования являются редкостью.

Ранее айсберг А23а, который долгое время считался крупнейшим в мире, утратил лидерство. Сейчас его площадь составляет 1 370 квадратных километров, что на 67% меньше изначального размера. Он уступил первенство айсбергу D15A, которые почти вдвое больше текущих размеров А23а.

На Аляске засняли, как гигантские обломки льда откалываются от ледника Колумбия

Читайте также


наука

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика