Дрейфующий лед зафиксировали у Бакальской косы в Черном море

Фото: телеграм-канал "Заповедный Крым"

Дрейфующий лед был найден у Бакальской косы на северо-западе Крыма в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым", опубликовав соответствующее фото.

"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление", – отмечается в публикации.

В учреждении подчеркнули, что протяженность ледяного поля превышает 7 километров. Такой лед называют черноморскими "айсбергами". Он формируется в море.

"Каркинитский залив – мелководный и глубоко вдающийся в сушу – является своеобразным природным "холодильником". При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений", – пояснили в пресс-службе.

При этом лед в заливе появляется не каждую зиму, а настолько крупные образования являются редкостью.

