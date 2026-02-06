В больницах Кузбасса остаются 25 постояльцев прокопьевского интерната

Фото: ТАСС/Александр Алтури

На лечении в больницах остаются 25 постояльцев интерната в Прокопьевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минздрава Кузбасса.

При этом двое пациентов продолжают находиться в реанимации.

В конце января в одном из психоневрологических интернатов Прокопьевска была зафиксирована вспышка заболевания. У нескольких проживающих пациентов диагностировали пневмонию, после чего их госпитализировали.

Проверка Роспотребнадзора выявила 46 бессимптомных носителей респираторных вирусов, включая грипп. Впоследствии это число возросло. На основании данных о нарушениях следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Позднее стало известно, что в интернате скончались девять пациентов. Согласно заключениям, у семерых из них смерть наступила из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний, осложненных аритмией и тромбозами.

В связи с гибелью людей дело было переквалифицировано на более тяжкую статью – о нарушении санитарных правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

По версии следствия, причиной массового заражения стали бездействие и халатное отношение сотрудников учреждения к своим обязанностям.